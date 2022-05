Eindelijk weer een schoolvoetbaltoernooi in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Twee keer haalde corona er een streep door, maar woensdag was het dan zover. Op de velden van VV Groot-Ammers werd het schoolvoetbaltoernooi in Groot-Ammers gehouden. In totaal kwamen 32 teams van zes verschillende basisscholen uit Nieuwpoort, Streefkerk en Groot-Ammers in actie. Maar liefst 320 basisschoolleerlingen streden deze zonovergoten dag om de eer van hun school.

In verschillende poules streden de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 tegen elkaar voor de beker. Naast het grote aantal sporters waren ook vele ouders, coaches en andere supporters aanwezig om de kinderen aan te moedigen.

Hoewel het toernooi natuurlijk vooral om sport en plezier draait, vielen er ook prijzen te winnen. Met veel gejuich verlieten de spelers van OBS De Ammers uiteindelijk de velden van VV Groot-Ammers. Zij hadden de felbegeerde wisselbeker voor de school met het beste gemiddelde in de poulewedstrijden in de wacht weten te slepen. Maar er werden meer prijzen verdeeld op deze mooie dag. Zowel in de poule jongens groep 3/4 en meisjes groep 3/4/5 ging de winst naar CBS Rehoboth uit Groot-Ammers.

OBS De Boomgaard uit Streefkerk ging in de poule jongens groep 5/6 na strafschoppen met de beker naar huis. Ook de finale van de meisjes groep 6/7/8 tussen de Rehoboth en De Ammers eindigde in strafschoppen, waarna OBS De Ammers als winnaar uit de bus kwam.

In de finale van de poule jongens 7/8 mochten opnieuw OBS De Ammers en de CBS Rehoboth het tegen elkaar opnemen. Hoewel CBS de Rehoboth een geduchte tegenstander bleek, won ook hier OBS DE Ammers uiteindelijk de beker.