Isis Versluis tweede meisje in Arkel

ARKEL • De landelijke jeugdcompetitie MTB deed zaterdag Arkel aan. Een thuiswedstrijd dus voor de mountainbikers van RC Jan van Arckel. Isis Versluis (Meerkerk) werd in haar leeftijdscategorie het tweede meisje.

In Arkel was een uitdagend parcours uitgezet. Isis Versluis had een goede start en dook als derde het mulle zand in. Na de eerste ronde reed de Meerkerkse naar de twee koplopers toe. Later in de koers kreeg ze weinig lucht en had ze het zwaar. Maar dankzij een sterke slotronde werd Isis vierde overall en het tweede meisje.

Cat. 1: 7. Saar van Doesburg (Giessenburg, 4e meisje); 11. Melle Doesburg.

Cat. 2: 12. Zeb Mesker (Meerkerk).

Cat. 3: 16. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).Cat. 4: 7. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Cat. 7: 26. Ivan Koorevaar (Ottoland).

De volgende wedstrijd van de landelijke jeugdcompetitie is op 28 mei in Venlo.