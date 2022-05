Tweede plaats Simply Green in Langedijk

• Simply Green in actie in Staphorst.

LANGEDIJK/BRANDWIJK • Simply Green is zaterdag in Langedijk tweede geworden in de 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO. In het algemeen klassement klom het groene gevaarte uit Brandwijk naar de vierde plaats, met nog slechts twee punten achterstand op de drie koplopers.

Laurens den Boer bestuurde de Simply Green, die voor het eerst op nieuwe Mitas-achterbanden stonden.

De finale werd gereden door drie tractoren. Erik Peeters zette met 93,33 de beste afstand neer, Simply Green volgde op de tweede plaats met 91,15 meter. Na twee van de dertien NK-wedstrijden leiden Up and Down, White Shadow en Erik Peeters met 32 punten, Simply Green volgt met 30 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 28 mei in Erichem.