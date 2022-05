Jeugdkarter Luca van Leer na twee races tiende in NK-tussenstand

LEERBROEK • De Leerbroekse jeugdkarter Luca van Leer staat na twee races (Eindhoven en Francorchamps) in de 60cc mini-junioren TM tiende in de NK-tussenstand.

In Eindhoven zat het Luca niet mee. In twee van de drie heats haalde hij door technische problemen de finish niet.

Op Spa Francorchamps ging het een stuk beter. De talentvolle Leerbroeker kwalificeerde zich als tweede en kwam in de heats als vijfde, derde en eerste over de finish. Dat betekende een derde plaats op en dus een podiumplek in het dagklassement.

De derde NK-wedstrijd is op 29 mei in Strijen.