Fabio Jakobsen wint tweede etappe Ronde van Hongarije

HONGARIJE/HEUKELUM • Fabio Jakobsen heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. The Hurricane of Heukelum was na 192 kilometer de snelste in de massasprint.





@FabioJakobsen wins Stage 2!

2?? @rudybarbier75

3?? @sashaweemaes



There was a crash in the final straight, we hope everyone is okay. pic.twitter.com/3wzLnUINHg — Tour de Hongrie (@Tour_de_Hongrie) May 12, 2022

Het peloton viel al vroeg in de koers vanwege de wind in meerdere groepen uiteen. Pas op vijf kilometer van de meet kon de tweede groep weer aansluiting vinden.

Jakobsen won de sprint soeverein, voor Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) en Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise).