Leerzaam beloftenweekend Jan van Arckel-ploeg

REGIO • Het H4A Beloftenweekend in Zeeuws-Vlaanderen was voor de ploeg van RC Jan van Arckel vooral een leerzaam weekend.

In de tijdrit zette Yanne Dorenbos (Castricum) de twaalfde tijd neer en eindigden Noël Luijten (Meerkerk) en zijn Reeuwijkse ploeggenoot Joost van der Hoogt in de top-40.

In de zware tweede etappe, met achttien kasseienstroken, haalde van Jan van Arckel alleen Dorenbos de finish. Het resulteerde voor hem in een plaats in de top-40 van het algemeen klassement.