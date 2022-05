Kinderdijker Tim Haksteeg tekent eerste profcontract bij Feyenoord

ROTTERDAM/KINDERDIJK • Tim Haksteeg heeft maandagavond een driejarig contract getekend bij Feyenoord. De vijftienjarige doelman uit Kinderdijk is hierdoor tot medio 2025 aan de Rotterdamse club verbonden.

Tim Haksteeg is de zoon van oud-De Zwerver-keeper Gert Haksteeg. Hij speelt al sinds zijn zevende voor de Feyenoord Academy, doorliep op Varkenoord tot nu toe de hele jeugdopleiding en is momenteel doelman van Feyenoord Onder 17.

‘Tim is een talentvolle keeper die er iedere dag alles aan doet om een betere speler te worden,’ zegt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord. ‘Doordat hij veelvuldig gebruik maakt van de specialistentrainers op Varkenoord investeert hij veel in zichzelf en laat hij zien over een goede mentaliteit te beschikken. Als hij deze stijgende lijn weet vast te houden, hebben wij er alle vertrouwen in dat hij een mooie toekomst tegemoet zal gaan bij Feyenoord.’

Trots

Het tekenen van zijn eerste profcontract bij Feyenoord maakt Haksteeg erg trots. ‘Deze dag is heel bijzonder voor mij omdat ik al sinds 2013 voor Feyenoord Academy speelt en dus na de zomer aan mijn tiende seizoen ga beginnen bij deze prachtige club. Mijn ultieme droom is om ooit met Feyenoord 1 in een volle Kuip te spelen. Dat is het mooiste wat er is’, zo laat Haksteeg weten op de officiële kanalen van Feyenoord.