VVAC VR1 verliest topper in blessuretijd, maar competitie is door tuchtzaak nog niet beslist

• Marlies Terlouw zet VVAC in 4e minuut op voorsprong. (Foto: Privéfoto)

OTTOLAND • VVAC VR1 heeft de topper tegen medekoploper Unitas VR1 zaterdag met 2-3 verloren. Het kampioenschap is echter nog niet beslist, want er loopt een strafzaak tegen de Gorinchemse ploeg.

Unitas heeft de wedstrijd tegen DESK namelijk schriftelijk afgedaan. Van het duel is wel een ‘fake’verslag op de website van de Gorinchemse club verschenen. De zaak ligt bij de tuchtcommissie van de KNVB, die nog geen uitspraak heeft gedaan. De verwachting is echter dat Unitas punten in mindering zal krijgen.

De topper op De Put werd in de blessuretijd beslist. VVAC kwam door Marlies Terlouw en Eline Dekker tweemaal op voorsprong, maar diep in de blessuretijd forceerde Unitas toch nog de beslissing (2-3). Waarmee de druiven flink zuur waren voor VVAC, dat een groot deel van de wedstrijd beter was dan de tegenstander.