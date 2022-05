Isis Versluis dankzij enorme krachtsinspanning naar podium

HONSELERSDIJK/MEERKERK • Jan van Arckel-jeugdrenster Isis Versluis is zondag in haar leeftijdscategorie derde (overall) geworden in de Rijk Zwaan Jeugdronde in Honselersdijk.

De Meerkerkse zat bij het ingaan van de laatste bocht nog op de twintigste plek, maar wist zich met een enorme krachtsinspanning nog op het podium te rijden. Isis werd gehuldigd als het beste meisje.