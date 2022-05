Max van Kolfschoten tweede op de VAM-berg

WIJSTER/REGIO • De landelijke jeugdmountainbikewedstrijd op de VAM-berg in Wijster heeft Max van Kolfschoten (Giessenburg) in zijn leeftijdscategorie de tweede plaats opgeleverd. Max reed een sterke race, maar moest de nummer 1 uiteindelijk laten gaan.

Vanaf categorie 5 moesten de MTB’ers meerdere keren de steile klim maken en daarna via pittige rockgardens afdalen. Isis Versluis had in categorie 5 op het loodzware parcours ditmaal minder goede benen. Ze werd achtste, maar na een rondenlang gevecht met Nyke Jochems (Putten) wel het tweede meisje.



• Isis Versluis als tweede meisje op het podium. - Foto: Privéfoto

Overige uitslagen:

Cat. 1: 7. Saar van Doesburg (Giessenburg), 9. Melle van Doesburg.

Cat. 3: 19. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Andreas van de Streek (Ottoland, cat. 6) en Ivan Koorevaar (Ottoland, cat. 7) vielen beiden uit.