Jost van de Streek tweede in puntenkoers

GELEEN/REGIO • Jan van Arckel-junior Jost van de Streek (Ottoland) is op de wielerbaan van Geleen samen met Sam de Jonge tweede geworden op het onderdeel puntenkoers. Bij de nieuwelingen reed Mees Bassa (Goudriaan) een goede, aanvallende wedstrijd, die echter niet in punten resulteerde.

In het criterium op het Tom Dumoulin Bike Park eindigde Mees Bassa in een wat kleinere groep achter het peloton. In het algemeen klassement werd zijn districtsteam (de Goudrianer kwam voor deze gelegenheid uit voor Westland Wil Vooruit) zevende.

Bij de junioren ondernamen Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) en Jost van de Streek diverse pogingen het gat naar de drie koplopers te dichten, maar dit lukte net niet. Beiden finishten in het peloton, Jan van Heukelum (Hoornaar) in een groep daarachter. In het algemeen klassement eindigden de Jan van Arckel-renners nipt als tweede, met slechts één punt achterstand op de winnende ploeg.