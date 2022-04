Derby Peursum-SV Noordeloos live te zien op Facebookpagina Het Kontakt Alblasserwaard

GIESSENBURG • De derby tussen Peursum en SV Noordeloos in de 4e klasse E zal zaterdagmiddag 30 april live worden uitgezonden en is onder meer te zien via dit bericht.

Dit op initiatief van Eeuwit Klink van B-yourC.

De uitzending start al om 14:00 uur met een talkshow, waarin onder anderen de voorzitters van beide clubs aanschuiven. De wedstrijd begint om 15:00 uur.

