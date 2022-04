Simply Green start seizoen met vijfde plaats

• Simply Green in actie in Staphorst.

WEKEROM/BRANDWIJK • Tractorpullingteam Simply Green is het seizoen Farmstock 4,5 ton SuperSport Top van de NTTO op Koningsdag begonnen met een vijfde plaats in Wekerom.

Met Marien den Besten als chauffeur pakte Simply Green de eerste dertien punten van het seizoen.

Van de dertien deelnemers wisten zich er drie voor de finale te plaatsen. Up and Down zette in de finale met 100.60 meter de beste afstand neer. White Shadow werd tweede met 95.86 meter en Van Stappust derde met 58.60 meter. Simpy Green kwam in de kwalificatierun tot 89.09 meter en dat was onvoldoende voor een finaleplaats.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 14 mei in Langedijk.