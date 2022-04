NIO ook op het veld te sterk voor Triade

NIEUWPOORT • Triade is de strijd om lijfsbehoud in de 3e klasse van de veldcompetitie met een valse start begonnen.

Wederom, net als in de laatste twee promotiewedstrijd in de zaal, was het Rotterdamse NIO de tegenstander. Beide teams moesten wennen aan de overgang van de zaal naar het veld en dat resulteerde in een weinig hoogstaande wedstrijd.

Bij rust lag de strijd nog open (4-7), maar de Nieuwpoortse korfballers kregen te weinig grip op NIO. Het ontbrak met name aan scorend vermogen. Eindstand: 7-15.

Door deze nederlaag blijft Triade hekkensluiter.