Opluchting bij nog steeds ongeslagen VVAC VR1

OTTOLAND • VVAC VR1, in een felle strijd om het kampioenschap verwikkeld met Unitas, is ook tegen SVO/WVV’20 ongeslagen gebleven. Maar de 2-1 zege kwam zaterdag uiterst moeizaam tot stand.

Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Binnen een minuut was het raak. Een goed opgezette aanval over de linkerflank werd binnen getikt door Noor Schoonderbeek. VVAC had een sterk eerste kwartier, maar zakte daarna ver weg. De Zeeuwse gelijkmaker kwam vlak voor de rust dan ook niet uit de lucht vallen.

In de tweede helft was VVAC een stuk gretiger. Dat resulteerde in eenrichtingsverkeer en de 2-1, in de 65e minuut, van wederom Noor Schoonderbeek. SVO/WVV’20 ging daarna alles of niets spelen, kreeg wat kleine kansjes, maar de 2-2 bleef uit. Dit tot vreugde van de groenwitten, waar de opluchting groot was.