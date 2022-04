Isis Versluis tweede op ‘eigen’ toernooi

• Isis Versluis werd in Arkel het tweede meisje. (Foto: Privéfoto)

ARKEL • Als enige Jan van Arckel-jeugdrenner haalde Isis Versluis zaterdag een podiumplaats tijdens het vijftiende Arno Wallaard Jeugdwielertoernooi in Arkel. In categorie 5 eindigde de Meerkerkse als vierde (tweede meisje). Marilene v.d. Graaf (Groot-Ammers) kwam als 23e over de meet.

Er stonden in Arkel bijna 200 jeugdwielrenners aan het vertrek. Het toernooi is vernoemd naar Arno Wallaard, die op 28 februari 2006 plotseling overleed na een hartstilstand. Zijn resultaten bij de junioren waren destijds voor RC Jan van Arckel reden om de jeugdwielersport bij de club nieuw leven in te blazen. Toen Arno overleed koerste hij inmiddels bij de profs.

Wie meer wil weten over de jeugdwielersport bij RC Jan van Arckel kan contact opnemen met Annet Bassa, tel. 06-53429253, of: Jvajeugdrenners@gmail.com.