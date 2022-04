Minte de Moel behaalt twee keer brons tijdens open NK Tang Soo Do

LANGERAK • Minte de Moel uit Langerak heeft op zaterdag 2 april tweemaal brons in de wacht gesleept tijdens de open NK Tang Soo Do in in Hendrik Ido Ambacht.

Minte ondervond in de categorie zwarte banders op alle onderdelen veel tegenstand. Toch lukte het hem om op zijn favoriete onderdelen hyungs en wapen hyungs een bronzen medaille te bemachtigen.

Vorige maand tijdens het internationale toernooi in Denemarken waren dat juist de onderdelen waar hij het liet liggen. Hyungs zijn loopvormen, die voor de deelnemers de basisvormen zijn van alle andere onderdelen in deze krijgskunst.

Minte over zijn resultaat: “Over het algemeen ken je je tegenstanders. Tang Soo Do is een wereld waar je elkaar geregeld tegenkomt. In de afgelopen twee jaar is er geen NK geweest en heb ik mijn 3e graads zwarte band gehaald. Dit betekent, dat ik nu in een andere categorie zit. De wapen hyungs is mijn specialiteit, maar het vraagt wel veel discipline. Ik heb nu voor het eerst met echte zwaarden meegedaan. Dit betekent, dat ik me optimaal moet focussen voor de veiligheid.”