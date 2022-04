Podiumplaats jeugd-MTB’er Max van Kolfschoten

OLDENZAAL/REGIO • Jan van Arckel-mountainbiker Max van Kolfschoten behaalde in zijn leeftijdscategorie een podiumplaats tijdens de derde landelijke jeugdwedstrijd in Oldenzaal.

Isis Versluis werd vierde overall, maar wel het beste meisje. Andreas van de Streek reed een ijzersterke wedstrijd en kwam als vierde over de meet, zijn beste prestatie tot nu toe in landelijke wedstrijden.

Uitslagen:

Categorie 2: 13. Zeb Mesker (Meerkerk).

Categorie 3: 17. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Categorie 4: 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Categorie 5: 4. Isis Versluis (Meerkerk, eerste meisje).

Categorie 6: 4. Andreas van de Streek (Ottoland).