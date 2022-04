Geen promotie voor Triade

ROTTERDAM/NIEUWPOORT • Triade heeft geen clubhistorie kunnen schrijven met promotie naar de eerste klasse. Ook de tweede beslissingswedstrijd tegen NIO ging zaterdag verloren (25-21).

Aangemoedigd door een fanatieke supportersschare maakte Triade er samen met NIO wel een mooi wedstrijd van. De thuisclub stevende gedecideerd op promotie af. Een snel verkregen voorsprong werd niet meer weggegeven.

“Helaas hebben we het niet gered. NIO is duidelijk een stap verder”, baalde Triade-aanvoerder Menno den Hartog. “Maar ik ben trots op de ploeg wat we hebben laten zien. Als we deze lijn doortrekken, gaan we nog mooie resultaten neerzetten. Nu weer de focus op de veldcompetitie, want daar moeten we aan de bak aangezien we op degraderen staan.”