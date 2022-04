Noël Luijten in de voetsporen van opa Gerrit en vader Marco

MEERKERK • Een van de regionale en zelfs lokale troeven in het peloton dat zaterdag aan de start van de Arno Wallaard Memorial staat is Meerkerker Noël Luijten.

“Een aantal jaren geleden reed ik als eerstejaars junior de juniorenwedstrijd van de AWM, maar dat liep niet best af. Zo’n veertig kilometer voor het einde ging ik iets buiten Noordeloos op mijn plaat. Met een gebroken sleutelbeen haalde ik de finish niet. Dit wordt mijn tweede jaar bij de Beloften en mag ik voor Jan van Arckel mijn debuut maken in de grote Arno Wallaard Memorial”, aldus de 19-jarige ict-specialist.

Met de paplepel ingegoten

Luijten treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa Gerrit Plieger en zijn vader Marco, ooit zesde in de Omloop van de Alblasserwaard. “Als jochie ging ik in het weekend altijd mee op koers. Mijn vader reed voor ploegen als Van Vliet, Giant en Bert Story/Piels. Het wielrennen is mij met de paplepel ingegoten, maar toch was het mijn eigen keuze om op de racefiets te stappen. Je moet het leuk vinden, anders houd je het niet vol. Ik heb ook nog aan judo gedaan, pas op relatief late leeftijd reed ik mijn eerste wedstrijdjes.”

En nu alweer jaren voor Jan van Arckel. “Ik heb wel ambities om hogerop te komen, maar er moet wel een echte reden zijn om weg te gaan. Voorlopig heb ik het prima naar mijn zin en rijd ik in een mooi regionaal team met onder andere Ruben Blom uit Ameide en Jarri Stravers en Stefan Verhoeff uit Groot-Ammers. Niels Boogerd is de nestor van onze ploeg.”

Geen verrassingen

Luijten heeft er zin in. “De AWM is een van de mooiste polderkoersen, die loopt over mijn trainingsroutes. De meeste stukken rijd ik wekelijks en dus zouden ik en de andere streekgenoten geen verrassingen mogen tegenkomen. Als de wind waait, wordt het kort na de start al lastig. Je weet dat je op de Lekdijk gelijk vooraan, bij de eerste 30 renners, moet zitten. Dat wil natuurlijk iedereen en dus zal het dringen worden als we Lexmond uit rijden.”

Baan

Speciaal trainen voor de AWM doet het zevental van Jan van Arckel niet. “We kennen het parcours en hebben met de Belgische GP Claude Criquielion en de Wim Hendriks Trofee in Zeeland al twee klassiekers in de benen. Daarnaast rijd ik ook nog op de baan mijn rondjes. Afgelopen weekend in het Amsterdamse Sloten en nam ik deel aan de verschillende onderdelen. Met niemand minder dan de Griekse sprinter Christos Volikakis reed ik de koppelkoers”, geniet Luijten nog volop na.

“Ik kan eigenlijk nog geen keuze maken, wel moet ik eerlijk zijn dat ik op de baan betere uitslagen rijd. Komende zaterdag wil ik dat ook doen in de Sloblaan in mijn eigen woonplaats. Een echte sprinter zoals Fabio Jakobsen ben ik niet, maar in een harde en zware koers durf ik wel de aanval te kiezen. Kort rijden zou natuurlijk geweldig zijn, maar ik ben al blij als ik in de eerste groep weet te finishen.”