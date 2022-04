Veiligheid voor alles bij Arno Wallaard Memorial

MEERKERK • Het organiseren van een wielerwedstrijd, en zeker een UCI 1.2 koers, is vandaag de dag geen kattenpis. De AWM-bestuurders Jan van Bruchem en Peter Huisman weten daar inmiddels alles van.

“Vanaf de tijd dat de AWM in Meerkerk start en finisht, ben ik vrijwilliger. Als oud-renner van Jan van Arckel werd ik gevraagd om de live-ticker te verzorgen. Dat betekent met de via social media te vergaren informatie zo goed mogelijk de koers verslaan”, aldus de in Hardinxveld-Giessendam woonachtige Huisman. “Ook deze editie ben ik daar weer voor verantwoordelijk, maar tijdens de voorbereiding heb ik nu een extra taak toebedeeld gekregen. Als COVID-verantwoordelijke ben ik het eerste aanspreekpunt voor de UCI of de Coronaregels worden nageleefd.”

Geen onnodig risico

De organisatie van het eendaagse wielerevenement heeft een hoofdstuk toegevoegd aan het al dikke draaiboek. “Gelukkig zijn de regels in Nederland versoepeld en in goed overleg met de Hongaarse koersdirecteur gaat het helemaal goed komen. We nemen geen onnodige risico’s. Dat kan ook niet met de vele internationale deelnemers. Je moet geen corona-uitbraak krijgen zoals in het vroege voorjaar bij Jumbo-Visma of onlangs bij Quickstep.”

Huisman ging niet over één nacht ijs. “Samen met medebestuurslid Jan van Bruchem heb ik in Rucphen de eerste wedstrijd om de Holland Cup bezocht. We hebben de Brabanders gesproken en doen daar ons voordeel mee.”

De aangeschoven Van Bruchem knikt. “Naast de COVID-maatregelen zijn ook andere regels aangescherpt. Na de vreselijke val van Fabio Jakobsen in Polen natuurlijk logisch dat de finishstraat nog een stuk veiliger moet worden.”

Honderden meters extra dranghekken

Desgevraagd geeft de Meerkerker uitleg. “Linten, strooibalen en een paar loeizware hekwerken zijn niet meer van deze tijd. De Burgemeester Sloblaan moet, direct onderaan het viaduct over de A27, volledig worden voorzien van schuine dranghekken. Verder mogen de pootjes niet uitsteken, ter voorkoming dat een wielrenner zich met meer dan 80 kilometer per uur in de hekken rijdt. Ook na de finish moeten er meer hekken worden geplaatst om de renners de gelegenheid te bieden langer uit te rijden. We hebben honderden meters extra aan hekwerk gehuurd. Ons dorp zal – helaas – minder toegankelijk zijn en meerdere straten worden tijdelijk afgesloten. Veiligheid voor alles.“

Samen met de UCI-vertegenwoordigers wordt vooraf het parcours meerdere keren geïnspecteerd. “Daarnaast moeten ook onderweg de nodige extra maatregelen worden getroffen. Het nieuwe rondje over de Kanaaldijk, Middelkoop en door Schoonrewoerd over de Diefdijk richting Vianen hebben we volledig onder controle. In Schoonrewoerd ligt een aantal tricky punten, met kleine verhogingen in het wegdek. Daar moeten we de ploegen op attenderen. Ik heb er alle vertrouwen in. Ook omdat een aantal extra vrijwilligers en ervaren motorrijders als verkeersregelaars zich spontaan hebben aangemeld. We zijn er klaar voor”, knipoogt Van Bruchem, die uiteraard hoopt op mooi voorjaarsweer inclusief een stevig windje op de Lekdijk.