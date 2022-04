Ondanks veranderingen blijft AWM de mooiste polderkoers van Nederland

MEERKERK • Natuurlijk, de Arno Wallaard Memorial (AWM) blijft de Arno Wallaard Memorial, de mooiste polderkoers van Nederland en bovenal een herdenkingskoers aan de vroeg overleden Arno Wallaard uit Noordeloos, maar er gaan wel een paar zaken anders zijn in de editie van 2022. Wat niet wijzigt: start en finish zijn in Meerkerk.

De koers wordt groter en groter en zo ook het parcours: er komen tientallen nieuwe kilometers bij in de provincie Utrecht. Het traject doet onder meer de Diefdijk aan, het beroemde trainingstraject van koersheld Fabio Jakobsen.

Burgemeester Sjors Fröhlich trekt het motorpak aan en neemt plaats op de buddyseat van de reportermotor. Na tientallen jaren Sjors Fröhlich weer op de motor, net zoals destijds in de Tour de France.

Helikopter

Aan de tv-uitzending gaat ook nogal wat veranderen: naast twee motoren in dienst komt er een helikopter in koers. Nog completere beelden, nog mooiere opnames van de prachtige polders waar de koers doorheen raast. Op de videokanalen van de AWM en Het Kontakt is de koers live te volgen. Maar ook direct op RTV Utrecht, de regionale zender die het als haar taak ziet de koers in het Utrechtse neer te zetten. De organisatie is ermee in haar nopjes. Eurosport zal de koers ook uitzenden, mogelijk zelfs direct. Sowieso komen er veel herhalingen en mooie samenvattingen.

Holland Cup

De AWM maakt deel uit van de Holland Cup, een eigen competitie van een stel 1.2 UCI-wedstrijden in Nederland, zoals de Ster van Zwolle, Dorpenomloop, Ronde van Overijssel, Ronde van de Achterhoek en de Midden-Brabant Poortomloop. Na zijn winst in Rucphen staat Maikel Zijlaard in de groen-zwarte Romfix HC-leiderstrui.

Er is ook een ongewenste verandering: Huib Scheurwater, de rechtgeaarde Jan van Arckelman, altijd in de koerswagen voorop in de koers, is niet meer. De AWM denkt in respect aan hem terug.

Startschot

De legendarische speaker Mels de Kievit geeft het startschot om 14.00 uur aan de Sloblaan in Meerkerk. Aan het eind van de koers zal de stem van deze alom geliefde verslaggever over het parcours gaat schallen. ‘Dáárrr…, beste mensen komt deze talentvolle renner, binnenkort een hele grote meneer…enz’.

Renners in de polder van buitencategorie

Dan de koers: een enorm verschillend deelnemersveld staat aan de startlijn. Het valt te bezien of de grote buitenlandse ploegen uit andere werelddelen als Amerika, Oceanië en de Europese ploegen onze nationale ploegen de baas zijn in de meedogenloze polders, met altijd wind en nergens een plaats om te schuilen. Het is zoals schrijver Joost-Jan Kool ooit zei: ‘Als het klopt wat Jan Jansen ooit beweerde, namelijk, dat fietsen tegen de wind om dezelfde kwaliteiten vraagt als het beklimmen van een berg, dan is de uitgestrekte Alblasserwaard, waar de hemel hoger lijkt dan elders, maar God immer nabij, een polder van de buitencategorie.’

Programma