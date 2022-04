Inge Groot van alle AWM-markten thuis: van permanence tot toertocht

MEERKERK • Al weken is Inge Groot in touw voor de organisatie van de Arno Wallaard Memorial. De al meer dan 21 jaar in Meerkerk woonachtige Noord-Hollandse heeft de nodige wedstrijden als oud-schaatser en wielrenster op haar conto staan. De AWM-organisatie heeft dus een ervaren dame weten te strikken.

“De voorbereidingen van eindelijk weer een wielerwedstrijd zijn in de afrondende fase. Komende zaterdag zit ik vanaf 07.00 uur in De Linde bij de permanence. Om licenties te controleren, rugnummers uit te delen en de nodige informatie te verstrekken aan ploegleiders en pers. ’s Morgens staan de junioren aan de start en later op de dag de eliterenners. Als het startschot is gelost, maken we ons op voor de Dikke Banden Race. Het wordt een druk dagje”, heeft Groot al voorpret.

Van Moorsel en Knol

Haar ervaring zal haar ongetwijfeld goed van pas komen. “Als gewestelijk rijdster reed ik meerdere NK’s en ook op de weg fietste ik met de besten mee. En dan moet je denken aan Leontine van Moorsel en Moniek Knol”, herinnert Groot zich. “Op een trainingskamp in het Duitse Inzell ontmoette ik mijn man, de in deze regio bekende sprinter Nico Vuurens en nu wonen we alweer jaren in Meerkerk. Zo’n dag op de permanence is aanpoten, maar ook leuk. Want je komt altijd weer bekenden tegen uit het fiets- en schaatswereldje.”

Toertocht

Na een rustige zondag kan de vrijwilligster de volgende dag weer aan de bak, als de AWM Toertocht wordt verreden. “Het scheelt dat er een voorinschrijving heeft plaatsgevonden. Op Paasmaandag hoeven de deelnemers slechts de bevestiging per mail te laten zien en met een QR-code kunnen ze op pad voor 11, 60, 95 of 120 kilometer. De start en finish is op sportcomplex De Burcht van de voetbalvereniging. Maar bij Bistro De Krom in Oud-Alblas kan ook worden gestart”, weet Groot. “We hopen op zoveel mogelijk deelnemers. Als het lekker weer is en iedereen op de fiets zit, wil ik misschien ook nog wel wat kilometers maken. Ook voor het goede doel, want de opbrengst van de toertocht gaat volledig naar Stichting ALS. Niet onbelangrijk.”

Voor meer info: www.arnowallaardmemorial.nl