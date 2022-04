Annebeth Kubbe vijfde in Wereldbekerfinale

LEIPZIG/NOORDELOOS • Annebeth Kubbe uit Noordeloos heeft een knappe prestatie neergezet door in de FEI Wereldbekerfinale in Leipzig als vijfde te eindigen. De solo-voltigeur van het Nederlands team behaalde over twee onderdelen een gemiddelde van 7467 punten. Haar paard Evermore R werd gelongeerd door de Deen Lasse Kristensen.

Annabeth Kubbe begon haar eerste wereldbekerfinale met een score van 6,977 voor de technische test. Met deze score stond ze op de vijfde plaats na het eerste onderdeel.

In de afsluitende vrije kür liet de pas 22-jarige Kubbe een solide performance zien, wat door de jury werd beloond met een totaalscore van 7,956. Deze mooie score kwam mede tot stand door de hoge waardering voor haar techniek. Het leverde Kubbe een eindresultaat op van 7,467 punten, genoeg voor de vijfde plaats in het overallklassement. Een prima prestatie voor de debutante in de wereldbekerfinale.

De zege ging naar de Française Manon Moutinho, die voor het eerst in haar sportcarrière de wereldbekerfinale won. De Duitse Jannika Derks eindigde als tweede en het brons was voor Kimberley Palmer (USA).