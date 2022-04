Promotie wordt lastig verhaal voor Triade

NIEUWPOORT • Triade heeft zaterdag de eerste promotiewedstrijd van het tweeluik tegen NIO verloren. In De Reiger gaven de Nieuwpoortse korfballers het met name in de eerste helft uit handen. Eindstand: 16-21.

Aangemoedigd door een grote supportersschare begon Triade gedreven aan het duel. Het resulteerde in veel strijd, met zelfs een gele kaart aan de kant van NIO tot gevolg.

Aan het einde van de eerste helft zagen de groenwitten de opponent, die aanvankelijk moeite had met het vinden van de korf, weglopen naar 7-13. Na rust werd het verschil iets kleiner, maar Triade wist een nederlaag niet te voorkomen.

“Het is fantastisch om zulke wedstrijden te mogen spelen. De sfeer, een volle hal, de spanning; daar doe je het voor als sporter. Helaas hebben wij niet gewonnen, maar wij zetten alles op alles om dit zaterdag recht te zetten”, aldus een positief gestemde aanvoerder Menno den Hartog.

De return is komende zaterdag in Rotterdam, aanvang 15:30 uur.