Deense winnaar Ronde van Lexmond

• Peter Skov Lauritzen sprint naar de zege in Lexmond.

LEXMOND • De Ronde van Lexmond is zaterdag gewonnen door Peter Skov Lauritzen. De Deen was de rapste sprinter van een kopgroep van acht renners.

In Lexmond werd traditiegetrouw, na twee ‘coronaseizoenen’ het regionale wegseizoen afgetrapt. Skov Lauritzen verwees Tom Vermeer en Bram Leerkes na een koers over 90 kilometer naar de overige ereplaatsen. Meerkerk Noël Luijten maakte ook deel uit van de kopgroep, hij eindigde als zesde.

In de Sportklasse was de zege voor Max de Jong. De Giessenburger rekende in de sprint af met zijn medevluchter Patrick Somsen. Marc Borst completeerde het podium.







• Max de Jong wint in de Sportklasse. - Foto: Jan de Bruin

Dirk-Jan Verspuij uit Hoogblokland was de beste ‘regiorecreant’. Hij verwees Bart Streefkerk (Ameide) naar het tweede plan. Robert Koeman kwam als derde over de meet.







• Dirk-Jan Verspuij is blij met zijn overwinning. - Foto: Jan de Bruin