Achtste plek Isis Versluis in Jeugdronde Spijkenisse

REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Isis Versluis is zaterdag in categorie 5 achtste geworden in de Arie Verheij Jeugdronde in Spijkenisse.

Aan kop van het peloton smeet Isis vol in de wind met haar krachten om het gat naar de koplopers te dichten. Dat lukte, maar in de sprint kwam de Meerkerkse tekort voor een podiumplaats.

Heuvelachtig

De nieuwelingen van JvA reden een afwachtingswedstrijd in het Belgische Zutendaal. Bram Jansen (Lexmond reed een uitstekende koers en klasseerde zich als negentiende.

Op het heuvelachtige parcours zat Mees Bassa (Goudriaan) tot twee keer toe achter een valpartij. De tweede keer kon hij niet meer terugkomen en moest hij de strijd staken.