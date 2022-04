Mondiaal startveld in AWM

MEERKERK/REGIO • Op zaterdag 16 april staat een renner uit Nieuw-Zeeland naast een Canadees of een Tjech, of een Brit of een renner van De Mol uit Dordrecht, zelden was het deelnemersveld van de Arno Wallaard Memorial zo divers.

De organisatie had een overvloed aan aanmeldingen en met moeite kon er plaats gemaakt worden een viertal clubteams. Wel daarbij Jan van Arckel uit Gorinchem, het ‘thuisteam’, en DRC De Mol uit Dordrecht. De regiorenners meten hun krachten met de profs uit de rest van de wereld. Uitrijden is al een heldendaad. Om twee uur, (vroegere starttijd!) zal Mels de Kievit, een monument onder de wielercommentatoren, de revolver laten knallen voor het startschot. En off is de mooiste polderkoers van Nederland voor een zinderend middagje wielersport.

Demo BMX

Als de renners in de polder aan het ravotten zijn, is er in de finishstraat van alles te beleven. Zo is er een hummeltjesrace. Alle kinderen met een loopfietsje kunnen op een mooi kort traject hun vroege wielertalenten tonen. Scouts opgelet!

Dan de Dikke Banden Race (DBR) voor de kids van de basisschool. Menig coureur is hier zijn carrière begonnen. Sowieso krijg je van de organisatie een ijsje en een lintje, ook als je laatste bent. Er gaan geruchten dat zelfs Oekraïense vluchtelingenkinderen uit het gemeentehuis mee gaan doen. Eindelijk een Oekraïense winnaar..!

O ja, Patrick Smit een bekend BMX’er, komt ook nog zijn kunsten showen in Sloblaan. Spektakel!

Toertocht

Paasmaandag is de AWM-Toertocht met verschillende afstanden, 60, 95 en 120 km door de 5Heerenlanden en Alblasserwaard, opstappen kun je ook bij De Krom in Oud-Alblas. In Meerkerk starten we bij het voetbalveld van SV Meerkerk. Na afloop kan je proeven van De Meid…ja, het nieuwste polderbier van de AWM: De Meid van de Poldrièn. Om te likkebaarden.

Bram van der Wal (AWM)