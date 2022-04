Ronde van Lexmond ‘after corona’ terug op de wielerkalender

• Luuc Bugter kreeg in 2019 de zege 'cadeau' in Lexmond.

LEXMOND • Zaterdag 9 april is het weer zover. Dan wordt de Wielerronde van Lexmond verreden. Voor de 47e keer alweer.

Een prachtige wielerronde die niet alleen de jaarlijkse start van de regionale wielersport markeert, maar ook de afsluiting is van een periode waarin als gevolg van corona maar weinig te beleven viel. Voorzitter Jaap Bogaard staat te trappelen om er samen met de leden van het bestuur Stichting Wielerronde Lexmond een prachtige dag van te maken.

‘Ik herinner mij nog goed hoe ik op zaterdag 4 april 2020 over het parcours fietste’, blikt Bogaard terug op die dag in 2020 waarop de wielerronde eigenlijk verreden had moeten worden. ‘De hele winter hadden we hard gewerkt aan een prachtig programma, maar corona gooide ook bij ons roet in het eten. Normaal gesproken bruist het dorp tijdens de wielerronde, maar nu was het stil, zoals het overal stil was in die periode’.

Veel wielerrondes zijn inmiddels van de kalender verdwenen. Maar niet de Ronde van Lexmond. Die is volgens Jaap Bogaard nog altijd springlevend. Jaap Bogaard: ‘We hebben er met elkaar altijd in geloofd dat de wielerronde op een dag opnieuw verreden zou gaan worden. Daar kwam bij dat wij als stichting onze financiën goed op orde hebben. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan al onze trouwe sponsoren. Dankzij hen hadden we voldoende vet op de botten om deze twee jaar te overbruggen. Het is dus grotendeels hun verdienste dat er op 9 april weer gekoerst kan worden in Lexmond’.

Programma

De Ronde van Lexmond start op 9 april om 14.00 uur met een koers van 35 kilometer voor de regiorecreanten. Daarna is het om 15.00 uur de beurt aan de sportklasse wielrenners. Lexmonders Mike van der Ham en Wilbert Tulner staan hierbij aan de start om de Lexmondse eer te verdedigen.

Om 16.20 uur is het de beurt aan de allerkleinsten met de zogenaamde hummeltjesrace, gevolgd door het hoofdmenu van de dag, de koers voor amateurs en elite/neo-renners. Rond de klok van 19.00 zal bekend zijn wie na 90 zware kilometers de opvolger wordt van Luuc Bugter, de renner die in 2019 met de bloemen in Lexmond mocht zwaaien.

De wielerronde start overigens al op 1 april wanneer wielerlegende Hennie Kuiper kleur zal geven aan het Lexmondse wieler café. Samen met burgemeester Sjors Fröhlich blikt hij in café de Gouden Leeuw terug op zijn fantastische carrière. De belangstelling voor deze avond is groot. Wil je hier dus bij zijn, stuur dan een mail aan: info@wielerrondelexmond.nl.. Mogelijk is er nog plaats.

Op 7 april staat vanaf 18.00 uur (start vanaf De Bommel) de traditionele fietstocht voor jong en oud op het programma en tijdens de koers op 9 april kunnen toeschouwers kennismaken met een heuse bootcamp en is er een spinningmarathon voor Lexmondse verenigingen. Een Dikke Bandenrace wordt dit jaar overigens niet verreden. Die wordt verplaatst naar de feestweek later dit jaar. Jaap Bogaard: ‘Een prachtig programma, voor jong en oud. We hebben er zin in!’