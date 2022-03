Aron Romeijn hangt schaatsen in de wilgen

HEERENVEEN/OTTOLAND • De kogel is door de kerk. De in de Alblasserwaard geboren en opgegroeide Aron Romeijn (30) hangt zijn schaatsen definitief in de wilgen.

Dit seizoen reed Romeijn (Team Iko) op de eerste dag van het NK afstanden nog een knappe zesde tijd op de 500 meter: 35.24. Minder dan 0,2 seconden boven zijn in Salt Lake City gereden PR: 35.08. ,

,Ik kies na twaalf jaar topsport voor een maatschappelijke toekomst. Welke? Daar ga ik de komende tijd rustig over nadenken. Er zijn diverse mogelijkheden. Ik ga nu eerst samen met mijn vriendin Djanina vakantie vieren en daarna zal ik veel op de fiets zitten,’’ aldus Romeijn, die eind februari op het NK Pure Sprint na twee titels op rij genoegen moest nemen met het zilver. ,,Die kleur ontbrak nog in mijn verzameling.’’