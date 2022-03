Isis Versluis wint in Oosterhout

OOSTERHOUT/REGIO • In de eerste landelijke MTB-wedstrijd in Oosterhout heeft Isis Versluis zich in categorie 5 goed laten zien. In een startveld van 52 deelnemers eindigde de Meerkerkse als derde overall, maar was ze het beste meisje.

Het parcours in Oosterhout was pittig. RC Jan van Arckel was in diverse leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd.

In categorie 1 werd Saar van Doesburg uit Giessenburg elfde (achtste meisje) en haar dorpsgenoot Melle van Doesburg twaalfde. Zeb Mesker (Meerkerk) klasseerde zich in categorie 2 als negentiende.

In categorie 3 was er een twintigste plek voor Willem van Wijngaarden (Giessenburg), Alblasserdammer Sem Knip werd 23e. Max van Kolfschoten (Giessenburg) knokte zich vanaf de laatste startrij naar een knappe zesde plaats in categorie 4. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) kwam als 25e (zesde meisje) over de meet.

In categorie 6 had ook Andreas van der Streek achteraan geloot. Na een lange inhaalrace kwam de Ottolander in een mooie race als achtste over de finish.

Ivan Korevaar (Ottoland) reed in categorie 7 een goede eerste ronde, maar moest daarna de strijd staken omdat hij zich niet lekker voelde.

De volgende landelijke MTB-wedstrijd is zaterdag 9 april in Berlicum.