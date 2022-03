Dubbele zege Vedo’70

HOORNAAR • De vrouwenhoofdmacht van Vedo’70 won twee wedstrijden binnen een week.

De Hoornaarse volleybalsters klopten Sliedrecht Sport 7 met 3-1: 15-25, 25-14, 25-20 en 25-10.

Ondanks dat de uitwedstrijd vrij gemakkelijk met 0-4 gewonnen was, liep het voor Vedo’70 stroef tegen OKK’70 3. Een 0-2 voorsprong in sets werd uit handen gegeven, maar in de beslissende vijfde set toch weer gerepareerd: 25-20, 25-15, 21-25, 25-27 en 15-11.