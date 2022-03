Klipperstars herpakt zich

NIEUW-LEKKERLAND • Na de nederlaag van twee weken geleden heeft Klipperstars zich weten te herpakken tegen Dunckers. Gemakkelijk ging dat overigens niet, maar de Nieuw-Lekkerlandse basketballers wonnen uiteindelijk met 80-72.

Bij rust stond het 35-35. In het derde kwart liep het stroef bij Klipperstars (54-60), waardoor het op het vierde kwart aankwam. De voorsprong van Dunckers bleef intact en met nog vijf minuten te spelen moest Klipperstars vrezen voor de tweede nederlaag van het seizoen.

In de laatste minuten met een 64-65 achterstand kwamen een getergde Dion Flach en Wietse Mennema in het veld. Flach knalde gelijk een driepunter binnen en Mennema zorgde ervoor dat de druk hoog bleef op de tegenstander. Na nogmaals twee scores van Klipperstars was het verzet gebroken bij Dunckers en wisten de Lekkerlanders te ontsnappen. Eindstand 80-72.

Topscorers: Remon Janse (17 punten), Harrie Mennema (8 punten), Dion Flach (11 punten).

De overwinning kwam op een goed moment, zodat er met vertrouwen kan worden uitgekeken naar de wedstrijd van komende zaterdag: uit tegen Cangeroes in Utrecht om 15:00 uur.