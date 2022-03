HTV blijft koploper de baas

HOORNAAR • HTV versloeg koploper Kwiek met 4-1.

In drie van de vijf partijen viel de beslissing pas in de vijfde game.

Kees Bresser bleef ongeslagen, Bas Klop pakte één punt en ook het dubbelspel viel in Hoornaarse handen.

Twenty One is nu koploper, HTV volgt op drie punten maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. Er zijn dus kansen voor de Hoornaarse tafeltennissers om de koppositie over te nemen.