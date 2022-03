MTTV buigt niet voor koploper

MEERKERK • MTTV heef in Capelle aan den IJssel gelijk gespeeld tegen koploper PITT’75. De Meerkerkers, die aantraden met Johnny Barten, Jan van Duijn en Jeroen Peek, hielden goed stand.

Tot en met de zesde partij van de wedstrijd ging het gelijkop (3-3). Vervolgens deelden Peek en van Duijn gevoelige tikken uit. Hiermee kwam MTTV met 3-5 voor. Barten had de mogelijkheid om de wedstrijd in Meerkerks voordeel te beslechten, maar dat lukte niet. Peek kon het in de laatste partij niet bolwerken tegen Tom Timmer van PITT’75.

Uiteindelijk was het gelijkspel de terechte uitslag.