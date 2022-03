Isis Versluis op het podium

NIEUWKUIJK/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Isis Versluis is het wegseizoen zondag uitstekend begonnen. De Meerkerkse werd in de Ronde van Nieuwkuijk derde (tweede meisje) in categorie 5. Er stonden 46 renners aan het vertrek.

De JvA-nieuwelingen deden mee aan het Brabantse Wal Wielerevent in Woensdrecht. Ze moesten een kopgroep van zes renners laten gaan. De Hardinxvelders Rick Versloot en Joris Peursum handhaafden zich in het peloton en finishten respectievelijk als 20e en 38e. Bram Jansen (Lexmond) en Mees Bassa moesten lossen. Bram werd 69e, Mees 83e.

Elite/beloften

In het criterium voor elite/beloften eindigde Hoogbloklander Jens van den Dool als tiende en Giessenburger Wim de Bruin als vijftiende. De Goudriaanse belofterenner Jens Bassa had te kampen met een hongerklop en moest genoegen nemen met de vijftigste plek.