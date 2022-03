Fabio Jakobsen debuteert zaterdag in Milaan-San Remo

HEUKELUM • Fabio Jakobsen zal zaterdag 19 maart zijn debuut maken in Milaan-San Remo, één van de bekendste wielerklassiekers. The Hurricane of Heukelum krijgt maar liefst 293 kilometer voor de kiezen.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl komen naast Fabio Jakobsen onder anderen ook Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Mikkel Honoré, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar aan het vertrek.





No @Milano_Sanremo for @alafpolak1, as the World Champion is out with bronchitis.



Check out our team for this weekend's race, which will feature @FabioJakobsen - who is making his Monument debut on Saturday: https://t.co/KEBXlJmGFi



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/OCJ6PFGoSW