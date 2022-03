47-ste Wielerronde van Lexmond op zaterdag 9 april

• Luuc Bugter kreeg in 2019 de zege 'cadeau' in Lexmond.

LEXMOND • Na een gedwongen (corona)pauze van twee jaar staat zaterdag 9 april de Ronde van Lexmond weer op de wielerkalender. Dit criterium zal voor de 47-ste keer worden verreden.

De traditionele start van het regionale wielerseizoen wordt op vrijdag 1 april ingeluid met een wielercafé met onder meer Hennie Kuiper en burgemeester Sjors Fröhlich. Het wielercafé vindt plaats in café De Gouden Leeuw in Lexmond. Het programma start om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot 25 maart aanmelden via: info@wielerrondelexmond.nl..

Programma

Op zaterdag 9 april bijten de regiorecreanten om 14:00 uur het spits af. Daarna (15:00 uur) is het de beurt aan de renners in de Sportklasse, om 16:20 uur gevolgd door een Hummeltjesrace. De hoofdmoot is het criterium voor elite/beloften/amateurs. Zij koersen 90 kilometer rond de Lexmondse kerk.

Spinningsmarathon en bootcamp

Nevenactiviteiten van de Ronde van Lexmond zijn een spinningmarathon en een bootcamp.