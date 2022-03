Patrick Lanser uit Giessenburg gaat met Nederlands Doven Elftal voor goud in Brazilië

GIESSENBURG • Met het Nederlands Doven Elftal wil Patrick Lanser uit Giessenburg meedoen aan de Deaflympics in Brazilië. Het benodigde geld is bijna binnen.

De sportieve obstakels om met zijn teamgenoten in mei af te reizen naar de Deaflympics in Brazilië, de Olympische Spelen voor doven en slechthorenden waar duizenden sporters aan deelnemen, zijn al weggenomen. “Vorig jaar hebben we in de beslissende playoff gewonnen van Zweden.”

Het enige probleem: euro’s. De reis en het verblijf kosten in totaal zo’n 90.000 euro. “Doordat lang onbekend was waar de eindronde plaats zou vinden, gaf de Dovenbond aan te weinig tijd te hebben om sponsors te vinden. We kregen daarom zelf drie weken de tijd om het geld bij elkaar te brengen.”

Virgil van Dijk

De voetballers gingen voortvarend aan de slag. Een forse duw in de rug betekende de bijdrage van Virgil van Dijk, de boomlange verdediger en aanvoerder van het Nederlands Elftal. Hij bracht het in de publiciteit en doneerde het shirt waarin hij met zijn club Liverpool de Engelse bekerfinale van Chelsea won. “Toen begon het echt te lopen. Het is ongelofelijk wat er dan loskomt.

Wat deelname voor hem betekent? Heel veel, benadrukt Patrick Lanser. “Al vijf jaar speel ik in het Nederlands Doven Elftal, maar aan een echt eindtoernooi heb ik nog niet meegedaan. Het is voor mij nu of nooit. Ik hoop echt dat ik die kans krijg.”

Doneren kan via www.doneeractie.nl/nederlands-dovenelftal-naar-het-deaflympics Bij vragen of grote donaties: sponsoring@kndsb.nl

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.