Fabio Jakobsen maakt favorietenrol waar in Kuurne-Brussel-Kuurne

KUURNE • Favoriet zijn is één, het waarmaken is twee. Fabio Jakobsen deed het zondag in de (semi-)klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. De sprinter uit Heukelum pakte de zege.

In de 74-ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne, over 195 kilometer, bleef het drietal Taco van der Hoorn, Christophe Laporte en Jhonatan Narváez heel lang vooruit. Pas in de laatste 150 meter werd het trio achterhaald door een grote eerste groep.

Fabio Jakobsen trok met succes de sprint aan. "Het was niet makkelijk, de hele dag niet", aldus Jakobsen meteen na afloop. "Ik zag Ewan links komen, maar ik kon net iets eerder jumpen." Caleb Ewan werd tweede, Hugo Hofstetter derde.





Het volgende doel van Jakobsen is Gent-Wevelgem.