Sjors Fröhlich gaat vanaf de motor verslag doen van wielerklassieker Arno Wallaard Memorial

MEERKERK • Vijfheerenlanden-burgemeester Sjors Fröhlich pakt op zaterdag 16 april bij de wielerklassieker Arno Wallaard Memorial (AWM) voor even zijn oude job als verslaggever weer op. Fröhlich was immers jarenlang NOS-motorverslaggever bij de Tour de France.





Fijn gesprek met de organisatie van de Arno Wallaard Memorial. Een officiële ?@UCI_cycling? profkoers door ?@5heerenlanden?.

16 april gaat het gebeuren.

Zojuist de contracten getekend voor verslag op de motor. Kijken of ik het nog kan. #polderkoers pic.twitter.com/EuGVzBuSBU — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) February 23, 2022

Het vernieuwde parcours van de Europese UCI-wedstrijd loopt voor een groot deel door de gemeente Vijfheerenlanden. De koers doet ook een stuk van de Diefdijk en Lekdijk aan, het trainingsgebied van prof Fabio Jakobsen, die deze parcourswijziging als ‘supercool’ betitelt.

Start en finish in Meerkerk

Het peloton zal op 16 april eerst de ronde door de Vijfheerenlanden maken. Via de Diefdijk en de Bolgerijse polders kiest het peloton bij Helsdingen (Vianen) al de Lekdijk, waarna de renners maar liefst ruim 20 kilometer een vaak winderige Lekdijk voor de kiezen krijgen voordat ze de polders van de Alblasserwaard in duiken.

De polderkoers eindigt in de plaats waar ook het startschot zal klinken: het Utrechtse Meerkerk. Naast de klassieker Veenendaal-Veenendaal heeft de provincie Utrecht nu een tweede Europese wielerklassieker binnen haar grenzen. Het deelnemersveld houdt overigens niet op bij de grenzen van Europa: ook ploegen uit Nieuw- Zeeland, Australië en Canada hebben zich aangemeld.

Sportief saluut

Nederlands' wielerheld Fabio Jakobsen noemt het ‘geweldig dat de koers nu ook over de Diefdijk gaat’. De in Heukelum woonachtige Jakobsen heeft het traject over de Diefdijk en aansluitend de Lekdijk als zijn favoriete trainingsparcours bestempeld. Dit traject wordt al tientallen jaren door fietsrecreanten de GP (Grand Prix) Everdingen genoemd. De AWM-organisatie geeft aan dat dit sentiment: een sportief saluut aan de grootste wielrenner die de streek tot nu toe heeft voortgebracht, zeker heeft meegespeeld in de trajectwijziging.