Martijn van Goeverden nieuwe trainer/coach Sliedrecht Sport heren 1

SLIEDRECHT • Met ingang van het seizoen 2022-2023 is Martijn van Goeverden de nieuwe trainer-coach van eredivisionist Sliedrecht Sport heren 1. De 38-jarige oud-coach van onder andere Spaarnestad, US en Orion tekent een contract voor drie jaar.

Sliedrecht Sport-voorzitter Cees Boer: “Martijn is ontzettend gedreven. Hij leeft al jaren volleybal. Ons Heren 1 is een team in ontwikkeling. Naast het opleiden van Sliedrechtse talenten, willen we bij de top van Nederland aansluiten. Martijn kan met Sliedrecht de stap zetten naar meer professionaliteit. Niet alleen groeien in een uitgebreider sportief programma en meer faciliteiten, maar ook in topsportmentaliteit. We willen samen met Martijn en het team deze stap zetten om uiteindelijk niet alleen in de kampioenspoule te komen, maar er ook flink partij te geven.”

Landskampioen

Martijn van Goeverden was trainer bij het tweede van Spaarnestad en assistent en scout op Papendal, voordat hij in 2015-2016 overstapte naar de Amsterdamse topdivisionist US. Na drie seizoenen maakte hij de switch naar Orion, waar hij als hoofdcoach bij de Doetinchemse mannen het landskampioenschap (2018-2019) en de Supercup (2019-2020) won.

“Sliedrecht Sport is al jaren een prachtig voorbeeld hoe topsport, jeugdopleiding en breedtesport elkaar binnen een vereniging kunnen versterken”, aldus Martijn van Goeverden. “De organisatie van de jongste jeugd tot de eerste teams staat als een huis. Ik geloof erin dat dit fundament ‘de basis’ is om door te groeien naar de structurele top van Nederland. Ik kijk er naar uit om samen dit project aan te gaan en weer te genieten in de sporthal van wedstrijden met veel beleving op topniveau.”

Van Goeverden is vader van twee kinderen en woont met zijn gezin in Voorhout. Hij is werkzaam als docent lichamelijke opvoeding op het Stedelijk Gymnasium in Leiden.