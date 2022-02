HSV De Alver uit Giessenburg huldigt winnaars van de competitie; veel prijzen voor Leo Kros

GIESSENBURG • HSV De Alver heeft afgelopen vrijdag de winnaars van de viscompetitie gehuldigd. Algeheel kampioen van de vereniging is geworden Leo Kros.

Hij won op meerdere terreinen: Werd eerste bij zowel de zaterdagwal als de gezamenlijke zaterdagwal.

Bij de zaterdagwal werd Adri Nieuwendorp tweede en Cees van Dijk derde. Bij de gezamenlijke zaterdagwal werd Adri Nieuwendorp tweede en Wijnand van Ooijen derde. De woensdagavond winnaar was Glenn Timmer, gevolgd door weer Leo Kros. De derde plaats was hier voor Cor Schot. Dan was er nog de bootcompetitie. Winnaar was Ernst Hartog, gevolgd door Wijnand van Ooijen en John Rozing.

Ook was er een bokaal voor de visser die de grootste vis heeft gevangen en ja hoor, Leo Kros wist een brasem te vangen van 62 cm, dus die beker was ook voor hem.