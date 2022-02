Fabio Jakobsen schrijft ook derde etappe Ronde van Algarve op zijn naam

HEUKELUM • Na de eerste etappe heeft Fabio Jakobsen vrijdag ook de derde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen.

The Hurricane of Heukelum klopte in zijn groene trui in de massasprint erkende concurrenten als Tim Merlier, Bryan Coquard en Alexander Kristoff.

Het was voor Jakobsen alweer zijn vierde zege van het seizoen.

The #VAlgarve2022 green jersey rests on the shoulders of @FabioJakobsen! pic.twitter.com/PFhZrbseoB — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 18, 2022