Overtuigende winst SNA op Voleco

BLESKENSGRAAF • Het eerste damesteam van volleybalvereniging SNA uit Bleskensgraaf heeft zaterdag met overtuigende cijfers gewonnen van Voleco. In de eigen sporthal werd het 4-0 in sets.

In de eerste set moesten de SNA-dames duidelijk op gang komen. Ze maakten veel eigen fouten. Maar ze herpakten zich en wonnen de set met 25-16.

De goede lijn werd voortgezet in de tweede set, die met 25-7 gewonnen werd. In de derde set liet SNA de tegenstander in de wedstrijd komen, maar na wat aanmoedigingen vanaf de kant kwam SNA weer in het juiste ritme: 25-18. Ook de laatste set was voor SNA: 25-13. En zo bleven de vijf punten in Bleskensgraaf.