Volley Meerkerk wint met 3-1 van Next Volley

MEERKERK • Volley Meerkerk dames 1 heeft zaterdag thuis met 3-1 gewonnen van Next Volley Dordrecht.

De thuisploeg moest er even inkomen. Serveren werd goed druk gegeven, maar aanvallend liet Meerkerk het nog niet zien. Langzaam maar zeker kwam Volley Meerkerk in het juiste ritme. Dankzij stand in libero Lynn kon er gevarieerd aangevallen worden. Het werd 25-15.

In de tweede set hielden de Meerkerkse dames hun tegenstander goed onder druk. Een prachtige servicereeks van Annelies gaf een mooie voorsprong. Coach Michel vond het een mooie gelegenheid om Alieke uit Meisjes A1 als libero te laten debuteren. De set werd fluitend gewonnen met 25-14.

De derde set gaf een heel ander beeld. Zowel in de passing, aanvallend en serverend werden veel individuele fouten gemaakt, terwijl de tegenstander steeds meer servicedruk wist te geven en ook aanvallend meer in gaten ging prikken. De derde set ging naar Next Volley met 21-25.

Ook in het begin van de vierde set liep het allemaal nog net niet. Bij 3-8 achter werd er gewisseld in de spelverdeling. Volley Meerkerk kwam weer in een goede flow en speelde weer het eigen spelletje. Het werd uiteindelijk 25-18 en 3-1 in sets.