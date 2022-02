Voor Fabio Jakobsen is Tour de France de uitdaging

HEUKELUM • Wat Max Verstappen is onder de autoliefhebbers, is Fabio Jakobsen uit het mooie rustige stadje Heukelum, onder de wielerliefhebbers.

Fabio is de zoon van de sportieve ouders Thijs en Sandra Jacobsen en is op 31 augustus 1996 geboren. In de wielerwereld is Fabio inmiddels geen onbekende meer. Zeker na het zien van de beelden van de kansrijke eindsprint bij de eerste ronde van Polen op 5 augustus 2020. Fabio werd door Dylan Groenewegen weggedrukt en belandde in de dranghekken. De gevolgen waren toen niet te overzien. Nu, net thuis van de vijfdaagse ronde van Valencia, waar hij twee rit overwinningen op zijn naam schreef, spraken we met hem.

Terugblikken

Fabio: “Ik blik niet graag terug. Van huis uit heb ik meegekregen niet te veel terug te kijken, maar vooruit naar de toekomst. Van het ongeluk kan ik me nauwelijks nog iets herinneren. Ik heb enorm veel geluk gehad dat het zich heeft afgespeeld in een gebied waar veel mijnen zijn, waardoor er ziekenhuizen met veel deskundige specialisten in de buurt waren. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor al die mensen, eigenlijk te veel om op te noemen, die zich voor mijn leven hebben ingezet.

Dankzij hun inzet, kan ik weer fietsen. Namen wil ik niet noemen, anders zou ik iemand vergeten. Alle medewerkers, vanaf de traumadokters, chirurgen, verpleegsters in het ziekenhuis St.Barbara in Sosnowiec, mensen van het Leids Universitair Medisch Centrum, de zorg van de organisatie van de Ronde van Polen, mijn team en bedrijf waarvoor ik mag rijden.”

Fabio vertelt dat hij als kind al liefde voor het fietsen heeft meegekregen van zijn vader Thijs. Die was een schaatser in hart en nieren en om gin goede conditie te blijven ging hij in de zomer fietsen. Fabio ging al snel mee. Toen zijn moeder Sandra in verwachting was, kwam in juli 1995 de bekende Italiaanse wielrenner Fabio Casartelli, in de Ronde van Frankrijk met een val in de Col de Portet d’Asper, om het leven.

Vader Thijs en moeder Sandra vonden de naam Fabio wel een mooie naam voor hun zoon. Niet wetende dat hij ooit in de voetsporen van die wielrenner zou treden. Na de zwarte dag in Polen had niemand gedacht dat Fabio na één jaar weer zou fietsen, laat staan op het podium zou staan.

Belofte

Fabio heeft al een hele staat van dienst. Als tienjarige werd hij lid van de wielervereniging Jan van Arkel, op de achtergrond altijd gesteund door zijn ouders. In 2014 werd hij kampioen bij de Internationale Junioren Driedaagse, in 2017 winnaar van de Ster van Zwolle. In 2018 ging hij naar het Profrenners Quick-Step Floors, 2019 Nederlands Kampioen en nu na de crash heeft hij de reeks van succes voortgezet

Een jaar na alle behandelingen heeft dankzij zijn doorzettingsvermogen alles overwonnen. Zijn inzet werd vorig jaar, bij de deelname aan drie weken fietsen in Vuelta, beloond met het behalen van de groene trui. Bovendien zette hij liefst drie etappes op zijn naam. Bij thuiskomst werd hij door de bevolking in Heukelum als een prins ontvangen met een ereronde en een groot vuurwerk. Onder de inwoners is hij erg geliefd.

Tour de France

Op het programma staat voor Fabio Jacobsen normaal de grote 109e Tour de France dit jaar met zijn ploeg Quick- Step Alpha Vinyl.

Fabio: “Als alles goed gaat starten we op 1 juli in Kopenhagen en op zondag 23 juli hoop ik in Parijs over de streep te komen. Het is een droomploeg om in te mogen rijden. We hopen dat we ons daar op een sportieve manier kunnen presenteren. Aan ons zal het niet liggen. Wij gaan ervoor en de eenheid in de ploeg is perfect. We zijn één blok en helpen elkaar waar dat maar kan.”

Over eventuele angst tijdens een eindsprint zegt hij: “Daar heb je geen tijd voor. Je bent dan zo gefocust om te winnen dat je daar niet aan denkt. Ik zei het al. Niet omkijken, maar vooruit, want daar ligt de toekomst. Ik ben blij dat ik nog kan en mag fietsen. Gelukkig is mijn verloofde Delore ook erg sportief. Zij fietst ook. Ik ben blij dat ik van haar weer mag fietsen,” zegt hij lachend.

De Tour de France lijkt nog ver weg. Fabio Jakobsen heeft eerst ter voorbereiding nog de Ronde van de Algarve. Deze ronde van vijf dagen wordt dit jaar gereden van 16 februari tot en met 20 februari.

Daarna op zondag 27 februari neemt hij deel aan de voorjaarsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne in België en de rittenkoers Parijs-Nice van 6 maart tot en met 13 maart.

Die start in Le Broc, zo’n twintig kilometer ten Noorden van Nice. De aankomst is op de bergtop van de Turini.

Cees Hoogteyling