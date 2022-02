Fabio Jakobsen wint ook slotetappe Ronde van Valencia

VALENCIA/HEUKELKUM • Fabio Jakobsen heeft zondag ook de slotetappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Het was zijn tweede zege in deze etappekoers en ook zijn tweede overwinning van het nog prille seizoen.

In de slechts 92 kilometer lange etappe bracht Remco Evenepoel de topsprinter uit Heukelum in ideale positie. Michael Mørkøv nam het van hem over, waarna Jakobsen het afmaakte en in de sprint Elia Viviani en Alexander Kristoff aftroefde.

De eindzege in de Ronde van Valencia was voor Aleksandr Vlasov.