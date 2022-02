Dankzij kunststofbaan is AAA er ook voor atleten uit omgeving

ALBLASSERDAM • Atletiekvereniging AAA (Atletiek Afdeling Alblasserdam) heeft sinds anderhalf jaar een kunststofbaan op het prachtige complex aan de Bas Verhoevenweg 4.

Op Sportpark Souburgh kunnen de 160 leden, mede dankzij de kunststofbaan, alle facetten van de sport trainen. Trainer Paul Helvensteijn vertelt over hoe de kunststofbaan hun sporters helpt om hun doelen te halen.

“Een kunststofbaan heeft meerdere voordelen ten opzichte van een gravelbaan. Ongeacht de weersomstandigheden die er zijn of zijn geweest, behalve met onweer, kan er getraind worden. Je hebt meer demping en de banen zijn al gemarkeerd, waardoor wij meer afwisseling in de training kunnen geven. Wij kunnen nu bijvoorbeeld veel makkelijker op de estafette oefenen, iets wat de atleten altijd erg leuk vinden. Jeugdleden ervaren dit als extra afwisseling op de technische nummers in de training als sprinten, hoogspringen en speerwerpen.”

Niet alleen de kunststofbaan is nieuw, de materialen ook. Paul: “We hebben heuvels voor crosstrainingen aan laten leggen en de grasmaaier werkt op zonne-energie.”

Vijf dagen per week worden er verschillende trainingen voor diverse groepen aangeboden. Zo is er een bootcampgroep en een groep voor mensen die beginnen met hardlopen. Zij doen korte afstanden en bouwen dat langzaam op zodat ze na tien trainingen op vijf kilometer zitten.

Paul: “Natuurlijk kan je ook sporten zonder vereniging, onze begeleiding zit in conditie, techniek en coördinatie. Je kan wel zelf bijvoorbeeld twaalf kilometer per uur rennen, maar als je daardoor last krijgt van je knie, train je verkeerd. Wij zoeken dan een lager tempo waarop je geen last hebt en bouwen dit langzaam uit. Zo werk je rustig en gecontroleerd aan je conditie opbouwen. Door die goede techniek en coördinatie houd je het hardlopen langer vol.”

“Doordat we kleine groepen hebben, is er veel persoonlijke aandacht. Ook heerst er een goede sfeer en een groot groepsgevoel. Dat zorgt er ook voor dat mensen komen, het is gezellig en het geeft een stok achter de deur om samen te trainen op een vast tijdstip. We zijn trouwens ook dichtbij huis voor mensen uit omliggende dorpen.”

Een andere groep die binnenkort gaat beginnen zijn mensen die in drie trainingen per week na een half jaar de halve marathon kunnen lopen. Zij hebben hardloopervaring, maar bouwen dit onder begeleiding uit naar die ruime twintig kilometer.

Geïnteresseerden kunnen een paar lessen gratis meedoen. Zie de website www.aaa-atletiek.nl voor meer informatie.