Mark Roper schuift door naar positie van hoofdcoach Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT • Mark Roper wordt vanaf komend seizoen drie jaar de nieuwe trainer-coach van landskampioen zaalvolleybal Sliedrecht Sport Dames 1. De afgelopen drie seizoenen was hij assistent van hoofdcoach Vera Koenen.

“Een logische stap”, aldus Sliedrecht Sport-voorzitter Cees Boer. “We zijn erg blij dat we deze stap van Mark kunnen aankondigen. Naast dat hij zeer deskundig is, kent hij de selectie door en door. Hij is technisch bedreven en als afgestudeerd psycholoog weet hij hoe je een team moet bouwen. Bovendien is hij een echte opleider. De afgelopen jaren is dat steeds belangrijker geworden bij Sliedrecht Sport. Dames 1 is meer en meer het eindstation van de opleiding van Sliedrecht.”

Palmares

Mark Roper volleybalde in het verleden bij, met name, Nivoc uit Nieuwegein en kwam uit als international voor Engeland. Hij werkte als hoofdcoach bij Taurus (dames) en Dynamo (heren) en werd als trainer van Orion landskampioen met de mannen. Sinds zijn komst in het seizoen 2019-2020 droeg hij substantieel bij aan de hegemonie van de Sliedrechtse vrouwen in het Nederlandse zaalvolleybal en mocht reeds een landskampioenschap, Nationale Beker en drie Supercups in blauw-witte dienst aan zijn palmares toevoegen.

“De afgelopen drie jaar heb ik me heel erg thuis gevoeld bij Sliedrecht Sport”, aldus Mark Roper. “Mede daarom ben ik erg trots dat ik nu de kans krijg om het roer over te nemen bij Dames 1. Het betekent dat we verder gaan met het opleidingstraject voor talentvolle speelsters uit de vereniging én natuurlijk met het boeken van nog meer successen.”